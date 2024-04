Bundesliga 2023 2024 | il Bayern non stecca | Colonia battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) IlMonaco batte 2-0 ilnella 29esima giornata die rinvia la festa del Bayer Leverkusen. Per vincere il titolo già oggi, la squadra di Xabi Alonso avrebbe avuto bisogno delle sconfitte dei campioni in carica e dello Stoccarda, ma le reti di Guerreiro al 65? e Muller al 93? posticipano l’appuntamento a domani, quando il Bayer dovrà vedersela contro il Werder Brema. Vittoria in dieci uomini per il Borussia Dortmund che al 55? subisce il doppio giallo di Adeyemi, ma riesce a difendere il 2-1 costruito con la doppietta (22? e rigore al 28?) di Sabitzer. Successo netto per il Lipsia che supera 3-0 il Wolfsburg con i gol di Olmo (13?), Sesko (68?) e Openda (82?). Negli altri campi, il Mainz travolge 4-1 l’Hoffenheim, mentre Bochum ed Heidenheim si accontentano di un pareggio per 1-1. I ...