Assolto anche in Appello | Per l’oste finito il calvario

(Di sabato 13 aprile 2024) Osteine con formula piena. La sentenza, pronunciata giovedì dalla Corte didi Milano presieduta da presieduta da Francesca Vitale, con a latere i giudici Giusy Barbara e Stefano Caramellino, ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo al 73enne ristoratore Mario Cattaneo, titolare delria “Dei Amis“ di Casaletto. "Ilgiudiziario – commenta Vincenzo Stochino, suo difensore insieme al collega Ennio Ercoli – si è sommato alla spaventosa disavventura di quella notte e per un uomo della sua età, è stato davvero duro. Alla sentenza ha pianto ancora. Ma siamo felicissimi possa riprendere la propria vita"., dal 2017, era alla sbarra in Tribunale, dopo aver sparato a Petre Ungureanu, 32 anni, uno dei ladri che sorprese ...

