Argylle | perché nel film di Matthew Vaughn non bisogna fidarsi di nessuno | nemmeno del regista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 13 aprile 2024) Un gioco del gatto col topo insieme al pubblico per unspionistico da recuperare: pariamo didiretto daVaugh, arrivato in streaming su Apple TV+ dopo il passaggio (sfortunato) in sala. C'è una cosa che appare chiara vedendo idiretti da. L'amore sproporzionato delper i propri personaggi e per i propri mondi condivisi, che sempre più stanno collidendo tra loro, di pellicola in pellicola. Supereroi che sono spesso superspie e che dimostrano la passione delper la letteratura che parte dal James Bond di Ian Fleming. Allo stesso tempo quell'immaginario da spy story d'altri tempi ha voluto aggiornarlo e anche ribaltarlo, come se fossimo in un giallo e quindi ci fosse un whodunnit da iniziare con lo ...