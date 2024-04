Anticipo Serie A | Lecce-Empoli 1-0

22.45 La Lazio rilancia le ambizioni europee. Avvio infuocato. Felipe Anderson ruba palla a centrocampo e si lancia direttamente in rete (7'). Prima e dopo il gol, doppia grande chance per ... (televideo.rai)

Designati gli Arbitri per le gare valide per la 33esima giornata ROMA - Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto a dirige re Modena-Catanzaro , anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie B, in ... (ilgiornaleditalia)

Promozione in Serie C ufficiale per il Trapani, che ha battuto 1-0 il Siracusa assicurandosi la vittoria del girone I della Serie D 2023/2024. Grande cornice di pubblico al Provinciale per una sfida ... (sportface)