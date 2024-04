Almanacco del 13-04-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 13 aprile 2024)del giorno martedì 2 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi le chiese Ricorda a San Francesco da Paola il nome dal latino medievale franciscus deriva dall’aggettivo Germanico Franz isk cioè appartenente al popolo dei Franchi il nome gode è tutt’oggi di vasta Popolare irrita e secondo l’Istat in assoluto il più diffuso tra i nuovi nati negli ultimi anni i proverbi si dice Aprile piovoso hanno Fruttuoso i nati di oggi Carlo Magno Giacomo Casanova Giuliana De Sio Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora salutiamo intanto Valeria Buona giornata salutiamo Marco da poco arrivato con noi Buon compleanno andiamo a fare a Livio marielisa Francesco e Paola buonissima giornata a ciascuno di voi e allora il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 2 aprile 1845 fisici francesi Luis piso e Leon foco scattano la prima foto del Sole ...

Almanacco di oggi, sabato 13 aprile: nel 1964 Sidney Poitier vinse l'Oscar come miglior attore protagonista - E' stato il primo afroamericano. Si aggiudicò il premio per il film "I gigli del campo", in cui interpretava un operaio che si ferma in una fattoria di suore

San Martino I - Martino non attese, come era stato fatto in precedenza, la conferma dell'imperatore alla sua elezione, e dopo solo sei mesi indisse un concilio a Roma, riunendo nella chiesa del Laterano quasi tutti i

Basket, la Fortitudo Agrigento in trasferta per la salvezza - La Fortitudo Agrigento è arrivata al bivio decisivo per la stagione, retrocessione diretta in serie B o altre 10 partite per sperare in una salvezza molto difficile da conquistare. Domenica 14 alle or