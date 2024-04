Aggredito perché si converte al cristianesimo | tre arresti

(Di sabato 13 aprile 2024) Sono ritenuti responsabili di due violente aggressioni nei confronti di un giovane connazionale per avere intrapreso un percorso di conversione alla religione cattolica, tre tunisini arrestati a Perugia dalla polizia. Secondo gli investigatori, dopo averlo accusato di "frequentare la chiesa dei cristiani", lo avrebbero minacciato e violentemente colpito con calci e pugni. La presunta vittima aveva intrapreso un percorso di conversione al, frequentando una parrocchia e partecipando ad alcune celebrazioni religiose, cosa - ritiene la polizia - non accettata dai connazionali di fede musulmana.

