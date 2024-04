A modo mio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 aprile 2024) Di Vincenzo Calafiore 13 Aprile 2024 Udine “ … la vita, a volte, è un ricordo che si incastra negli occhi, bruciano e scendono le lacrime … “ Vincenzo Calafiore La vita, a volte, è un ricordo, un prezioso ricordo che si incastra negli occhi, per un solo attimo, a volte per giorni, a volte è un qualcosa più pesante di una lacrima e si cade. A volte ci si rialza, altre volte si rimane lì per tanto tempo come un animale ferito a leccarsi le ferite; si sente che qualcosa è cambiata, lo si sente dagli occhi spenti e assenti, senza sguardo. Io credo fermamente nell’amore ed è questo che a volte mi porta lontano, perché sono uno di quegli “ stupidi “ romantici, uno che crede che l’amore vero esista davvero. Ho provato a descriverlo, perché scrivere è forse una di quelle cose che mi riesce bene di fare, perché con le parole non ne sarei capace e poi come spiegare tutto quel mare ...