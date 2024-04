Vacanza a Mauritius | magia tropicale in resort a 5 stelle

(Di venerdì 12 aprile 2024)è una gemma scintillante nelle acque turchesi dell’Oceano Indiano, protetta da maestose montagne che custodiscono storie antiche tutte da scoprire. Conosciuta per le spiagge di sabbia bianca finissima che degradano dolcemente,è la terra di lussureggianti giardini di orchidee e distese di zucchero di canna, ma oltre questi non mancano siti patrimonio UNESCO e dimore coloniali da visitare., è un crogiolo di culture dove le tradizioni europee e asiatiche hanno avvolto le proprie radici intorno a usanze africane e indiane. Feste colorate e ritmi coinvolgenti sono un costante invito a godersi le giornate con entusiasmo e spensieratezza. Il vivace mosaico culturale si riflette nella cucina locale che non rinuncia a conquistare qualunque palato, proponendo piatti che spaziano dai curry speziati ai frutti di ...

