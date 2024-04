Uomini e Donne | ex tronista ritrova l’amore | le foto insieme alla nuova fidanzata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ex volto diGiulio Raselli ha di recente ufficializzato la relazione con la sua, Alessia Mulè. Giulio, che oggi è molto popolare sui social, ha esordito in tv nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatore di Giulia Cavaglià che,fine del suo percorso, scelse Manuel Galiano. Nel 2020, Giulio salii sul trono lasciando la trasmissionea Giulia D’Urso, che preferìcorteggiatrice Giovanna Abate. La loro storia, però, non è durata a lungo e dopo aver trascorso un breve periodo da single, il ragazzo si è legato all’ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher. Anche questa relazione, costernata di alti e bassi, è giunta al capolinea nel 2022. A distanza di due anni dsua ultima ...