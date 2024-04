Tramvia | Gianassi replica a Schmidt | “Il centrodestra vuole traffico e smog a Firenze”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) “La destra dice chefermare le tramvie. Evidentemente per loro megliorispetto a un mezzo di trasporto veloce, puntuale ed ecologico. Noi invece la pensiamo all’opposto: le abbiamo realizzate e vogliamo completarle”. Così l’onorevole del Pd Federicosulle parole di Eike, candidato alle elezioni per la poltrona di sindaco di, che ha parlato di unafiorentina da rifare. "Ecco serviti – dice– due modelli opposti di città, come è giusto che sia in una campagna elettorale. Era già stata anticipata nei giorni scorsi dagli esponenti della destra fiorentina la volontà di fermare il progetto della reteria, peraltro senza un’alternativa che non sia il ...