Tra animazioni | cultura pop e AI | la folle copertura della notte elettorale in Corea del Sud

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alle elezioni di mercoledì indel sud i partiti di opposizione hanno stravinto. Si votava per il rinnovo dei 300 membri del parlamento unicamerale del paese e il risultato rappresenta una seria battuta d’arresto per il presidente Yoon Suk-yeol (eletto con un piccolo margine di voti due anni fa), che tuttavia resterà alla guida fino al 2027. Alcuni esperti sostengono che i risultati delle urne rendano Yoon “un'anatra zoppa” – o addirittura “un'anatra morta” – per i suoi restanti tre anni in carica. Altri non sono d’accordo e dicono che Yoon ha ancora molte leve politiche e potrebbe spingere in modo aggressivo la sua agenda di politica estera. Ma è certo che l’esitorappresenta la sfida politica più difficile per l’ex procuratore capo, dal 2022. Intanto, dietro agli schermi televisivi, si è consumata un'altra feroce battaglia. Le ...