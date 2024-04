Tartarughe Ninja | in lavorazione il nuovo film “The Last Ronin”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Violento e oscuro: il“The” sullepromette di essere così grazie alla classificazione R della pellicola Dopo anni di attesa, i fan dellepossono finalmente rallegrarsi: ilcapitolo cinematografico, “The”, è ufficialmente in. Questopromette di essere un’esperienza senza precedenti, con la classificazione R che preannuncia un’avventura più matura e intensa. La Paramount Pictures ha confermato che il progetto sarà guidato da Tyler Burton Smith, noto per il suo lavoro in Boy Kills World e Child’s Play. La sceneggiatura adatterà il finale dei fumetti originali IDW, conosciuti per ...

In occasione di Inter-Genoa la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con la jersey limited edition che celebra “Le Tartarughe Ninja ”.Gli amatissimi character, che proprio quest’anno compiono 40 ... (digital-news)

Tartarughe Ninja: L'ultimo ronin non diventerà solo un videogioco, Paramount annuncia il film live action - Un anno fa, Paramount annunciava Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, un videogioco Tripla A ispirato a God of War e tratto dal fumetto omonimo di di Kevin Eastman, Peter Laird, Tom Waltz e A ...it.ign

“Teenage Mutant Ninja Turtles: L’ultimo Ronin” diventa un film live-action - Paramount ha avviato la produzione di un film live-action basato sulla serie a fumetti "Teenage Mutant Ninja Turtles: L'ultimo Ronin".fumettologica

Tartarughe Ninja, annunciato il nuovo film in live-action: The Last Ronin sarà vietato ai minori - Dopo il successo dell'ultimo film d'animazione sulle Tartarughe Ninja, Paramount ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo film in live-action del franchise che adatterà la miniserie a fumetti The ...movieplayer