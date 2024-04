(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano “Milano Finanza” è intervenuto il ministro degli Esteri, AntonioNon è affatto un mistero che tra l’Italia e laci sia un ottimo rapporto collaborativo in termini d’affari. Lo dimostra soprattutto la nuova stagione che si è appena aperta. Non può che essere soddisfatto il ministro degli Esteri, Antonio. L’attuale vicepremier ne ha parlato nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato a “Milano Finanza” in cui ha voluto fare il punto della situazione. Tanto da affermare che il nostro Paese non vede l’ora di inaugurare una nuova fase nei rapporti bilaterali e di investire sul partenariato. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) Notizie.comSoprattutto in occasione dai 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. ...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà al vicepremier e ministro Antonio Tajani , non dev?essere facile avere un omologo vicepremier Salvini , che non condanna i crimini di Putin e vede in queste ... (calcioweb.eu)

Il ministro: «Putin non usi questo attentato per alzare la tensione. Noi lavoreremo per una de-escalation»Il ministro: «Putin non usi questo attentato per alzare la tensione. Noi lavoreremo per una ... (roma.corriere)

Tajani, parole d’elogio per la Cina: “Partner strategico per noi” - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (Ansa Foto) Notizie.com Soprattutto in occasione dai 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. parole di elogio per la Cina che viene descritta come un partner ...notizie

Italia-Cina, a Ca’ Foscari Vicepremier Tajani incontra ministro Commercio Wang Wentao - VENEZIA (ITALPRESS) - La Cina resti il principale partner commerciale in Asia; il dialogo e la diplomazia, insegnati da Marco Polo, siano l’arma da impug ...italpress

Italia-Cina, Tajani indica la via per le relazioni post Via della Seta - Roma auspica maggiori investimenti e un (difficile) riequilibrio della bilancia commerciale, ha detto il ministro degli Esteri. Al titolare del Commercio di Pechino ha anche ricordato l’importanza di ...formiche