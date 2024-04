Striscia di Gaza | negoziati a un punto morto Hamas | «Nessun accordo senza il ritiro dell’esercito e la fine della guerra»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Iin Qatar, dopo il flebile spiraglio di luce filtrato negli ultimi giorni, sembrano di nuovo a un. A raffreddare le speranze di chi ancora spera in una tregua in Medio Oriente arrivano le indiscrezioni dei media libanesi. Secondo Al-Akhbar,sostiene che Israele non haa intenzione di soddisfare le richieste portate al tavolo dai propri mediatori a Doha, «non vuole facilitare unche assicuri un cessate il fuoco effettivo e la», e neanche le pressioni internazionali sono in grado di modificare la situazione. «La leadership diha informato i mediatori di non essere interessata ad ulteriori discussioni sull’», riferisce il media ...