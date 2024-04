Stellantis | sindacati in piazza per Mirafiori | migliaia in corteo a Torino

(Di venerdì 12 aprile 2024) In più di 12mila persone per chiedere il rilancio dell'automotive e combattere per il futuro di. "La manifestazione di oggi è la grande reazione della città alla crisi che sta vivendo", hanno detto i segretari generali di Cisle Piemonte, Domenico Lo Bianco e Luca Caretti. Presenti anche il presidente della regione Cirio e il sindaco diLo Russo

Dal sindacato arriva un nuovo allarme sul calo della produzione Stellantis in Italia: nei primi tre mesi del 2024, dopo due anni di crescita, si registra un’inversione di tendenza rispetto allo ... (quotidiano)

«Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall’Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Dicono che non siamo interessati e si ... (open.online)

Stellantis: migliaia in piazza per chiedere il rilancio dello stabilimento di Mirafiori - Sono migliaia i lavoratori, studenti, istituzioni, sindacati e esponenti politici che questa mattina stanno sfilando in corteo a Torino ...agenzianova

Torino in piazza: quello striscione davanti a tutti e quelle parole che la politica non sa (o non può) dire - Era Mirafiori, la stella polare della manifestazione sindacale di oggi. Ma tra gli operai Stellantis si sono intrecciate anche le storie di altre vertenze, del passato e del presente: Embraco, Lear, D ...torinoggi

Oltre 12 mila persone allo sciopero per l'industria dell'auto - La mobilitazione è stata indetta da tutte le sigle sindacali per chiedere il rilancio del settore e in particolare di Mirafiori ...quattroruote