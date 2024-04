Sport e sostenibilità | arriva l' accordo con Sport e Salute

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024)e Gestore dei Servizi Energetici (GSE) firmano un: la transizione ecologica passa per le infrastruttureive. Al termine della conferenza stampa, tenutasi al Circolo Tennis del Foro italico questo pomeriggio, e presieduta dal Ministro per loe i giovani Andrea Abodi, sono state suggellate le basi per un progetto ambizioso che mira al progresso del settoreivo verso un sistema energetico più sostenibile. Ad esporre e firmare il progetto, erano presenti per, il Presidente Marco Mezzaroma e l'a.d. Diego Nepi Molineris. A rappresentare GSE c'erano il presidente Paolo Arrigoni e l'a.d. Vinicio Vigilante. Per valori ...