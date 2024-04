Sinner saldamente primo nella classifica ATP Race verso Torino | Djokovic a quasi 3000 punti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’approdo in semifinale nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo consente a Jannikdi incamerare altri 200(400 da inizio manifestazione)ATP: l’azzurro si porta a quota 4300, con 1650di margine sul più immediato inseguitore, il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. In caso di successo in semifinale l’azzurro salirebbe a quota 4550, mentre imponendosi in finale si porterebbe a 4900. Va ricordato, però, che il tennista italiano, avendo vinto gli Australian Open, è già virtualmente qualificato alle Finals di fine anno, che si disputeranno ancora a: al termine dell’ultimo torneo dell’ATP Tour dell’anno solare appare uno scenario del tutto inverosimile quello che vedrebbe Jannikfuori dai primi sette della ...