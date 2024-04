Schmidt | “La tramvia è un disastro e l' isola sull' Arno inutile”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Firenze, 12 aprile 2024 – La prima uscita vera, nei luoghi, di Eikecome candidato sindaco del centrodestra ha dato spunti interessanti. Intanto l'evento elettorale è stato fatto a Quaracchi, quartiere periferico della città. Eha detto di essere già riconosciuto in giro come sindaco di Firenze. "E' già un anno che le persone mi fermano per strada per stringermi la mano e incoraggiarmi a candidarmi sindaco – ha affermato -. Adesso mi succede sempre di più che la gente pensa che io sia già sindaco e mi ferma. Mi salutano come primo cittadino e mi dicono i loro problemi concreti da risolvere. Questo mi fa molto piacere perché prendo appunti, e tutto entrerà nel mio programma". L'ex direttore degli Uffizi si è intrattenuto a parlare anche con i cittadini, affermando che la sicurezza è un tema fondamentale per Firenze. Dal punto di vista ...