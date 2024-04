Scamacca | una notte per dimostrarsi grande | è il trascinatore dell’Atalanta in Europa

(Di venerdì 12 aprile 2024) Liverpool (Inghilterra). Una serata per conquistarsi l’Atalanta. Tre gol in tre partite diverse contro lo Sporting, due con il Liverpool, ad Anfield. Finendo su tutte le prime pagine dei quotidiani inglesi, che si ricordavano un giocatore probabilmente diverso rispetto alla versione del West Ham. Gianlucasi è preso la scena nel modo migliore che può conoscere un attaccante: con i gol. 6 nelle ultime 7 partite, quasi metà del suo bottino stagionale, che è salito a 13 pareggiando la quota di Teun Koopmeiners come miglior marcatore nerazzurro. Gol che pesano, perché la sua firma sul cammino Europeo è indelebile. Uomo di grandi notti, capace di battere grandi avversari, come lo è la squadra di Amorim, che salvo sorprese si laureerà campione del Portogallo, e come lo sono ovviamente i Reds. “Dipende tutto dalle aspettative che si hanno su di lui”, ha spesso ...

