Saoirse Ronan | che torna sul red carpet come ambassador di Louis Vuitton

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di ritorno in sala con The Outrun, presentato in anteprima al Berlin Film Festival,riappare anche sul red, questa volta in veste diper. Attrice irlandese con cittadinanza americana,negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per l’estrema vicinanza a, trasformatasi concretamente in una collaborazione preziosa. L’attrice, infatti, è diventata la nuovaglobale della maison francese, un titolo più che meritato se si considera la fedeltà sul red. Negli ultimi anni,non è apparsa spesso sul tappeto rosso ma, in quelle poche occasioni, ha ribadito il ...