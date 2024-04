Sacchi smentisce la frase sull’Inter e i debiti | «Parlavo di un contrasto che ebbi al Milan con Berlusconi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Durante la presentazione del suo libro ‘Il realista visionario’ all’Hotel Federico II a Jesi, l’ex allenatore Arrigosi era espresso così: «Vincere facendo isignifica barare». In molti hanno pensato si riferisse all’Inter.chiarisce: «Mi riferivo a un aneddoto con. Delle finanze dell’Inter non mi interessa» A due giorni dall’evento,ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa in cui specifica: «Martedì 9 aprile ho raccontato un aneddoto su unavuto con il presidenteriguardo all’acquisto di giocatori “importanti”, sottolineando che investire in nomi di richiamo avrebbe portato ad un bilancio in rosso e vincere con un bilancio in rosso per lui sarebbe stato come barare. Questa mia affermazione era del tutto ...