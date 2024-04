(Di venerdì 12 aprile 2024) Alfonsoe Beatricesi sono incontrati per lavoro o per amicizia? Intanto la foto dell’abbraccio scatena i fan Alfonsoe Beatriceappaiono da soli insieme sui social. La foto colpisce i fan del Grande Fratello che hanno seguito ogni puntata del reality show condotto dadove l’attrice è stata protagonista indiscussa dell’edizione che si è conclusa il 25 marzo. Bea si è classificata seconda ma in tanti pensano che avrebbe dovuto vincerlo lei il reality di casa Mediaset. Magari questo secondo posto le porterà fortuna, chissà chenon le abbia già proposto di fargli dain questo pomeriggio che si sono incontrati. I fan lo sperano e commentano la foto con alle spalle il “pozzo dei desideri”. Leggi ...

La regista Mona Achache sarà presente ai Rendez-Vous Nuovo Cinema Francese il 4 aprile 2024 , per presentare il suo Nuovo film, LITTLE GIRL s BLUE . Dove è stato presentato “ LITTLE GIRL s ... (spettacolo.periodicodaily)

Rendez-vous Signorini-Luzzi: prossima opinionista del GF - Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi appaiono da soli insieme sui social. La foto colpisce i fan del Grande Fratello che hanno seguito ogni puntata del reality show condotto da Signorini dove l’attrice ...361magazine

Rendez-vous avec Pol Pot IN STREAMING - Rendez-vous avec Pol Pot non è disponibile in streaming. Aggiungilo ai tuoi preferiti per essere avvisato se sarà disponibile oppure in altri formati.mymovies

Le folli corse di Kylian Mbappé all’inseguimento della Champions - Come la macchina di C’était un Rendez vous, cortometraggio del regista francese Claude Lelouch, anche il calciatore del Paris Saint-Germain ha bruciato difensori e aree di rigore, record e tappe ...editorialedomani