PURE GILETTI CONTRO MELONI! IN RAI ESAME DEL SANGUE PER SAPERE DI CHE AREA SIAMO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 12 aprile 2024) Massimo, da poco rientrato in Rai, è stupito per la nuove regole sul par condicio in tv e afferma che la premiersta dimostrando “una visione arcaica”. “Pensavo che il nuovo che ci governa oggi facesse un passo avanti e invece continua a fare varianti sull’eredità di un mondo finito. Oggi ci sono i social, perché lì non si mettono regole? Invece vai a irreggimentare in modo ulteriormente folle la tv, mi pare assurdo”, cosìintervistato da La Stampa. Il conduttore in autunno dovrebbe condurre un nuovo talk show in prima serata su Rai3 (ma si parla anche di Rai2), colmando il vuoto creato dalle uscite di Fabio Fazio e Bianca Berlinguer. Ma ora non si capacita di queste farraginose regole che di fatto impantanano la Rai e che hanno fatto insorgere i sindacati. “Mi stupisce perché, che reputo ...