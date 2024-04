(Di venerdì 12 aprile 2024)ha parlatoa possibilità di realizzare ilcapitoloa saga romantica di, non escludendola del tutto.ha ammesso che sarebbe disposto a realizzare ila saga romantica, diretta da Richard Linklater. La storia sembra essersi conclusa nel 2013 con Before Midnight, ma da tempo si ipotizza che possa esserci una continuazione oltre la trilogia. Un possibile ritorno sul set Durante la presentazione delWildcat che lo ha visto impegnato alla regia,è tornato a parlare di ...

The Voice Generations , le anticipazioni della prima puntata del 12 aprile 2024 Questa sera, 12 aprile 2024 , su Rai 1 va in onda la prima puntata di The Voice Generations 2024 , il programma condotto ... (tpi)

Cesa . È stato istituito il servizi di “ dopo scuola ” comunale per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado . Per questa ragione è stato emesso apposito avviso, per consentire, alle ... (casertanotizie)

Prima dell'alba: Ethan Hawke "tornerebbe decisamente" sul set di un quarto film - Durante la presentazione del film Wildcat che lo ha visto impegnato alla regia, Ethan Hawke è tornato a parlare di Prima dell'alba, film che sta per compiere 30 anni. L'attore, commentando le domande ...movieplayer

25 aprile: dieci mete per lavorare sulla Prima tintarella dell'anno - Negli Stati Uniti lo chiamano spring break, ovvero la pausa Primaverile. In Oriente, o meglio, in Giappone, cade in prossimità della golden week, la settimana sacra in cui il Paese si ferma per goders ...panorama

Banche, nei conti del primo trimestre le prime crepe sulla performance - JP Morgan, Citi e Wells Fargo aprono la nuova stagione dei bilanci battendo le attese di utili, ma aumentano pressioni legate ai tassi. BlackRock cresce ...ilsole24ore