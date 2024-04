Posta Italiana | siamo spiacenti di informarvi che a causa di un indirizzo impreciso non siamo in grado di consegnare il pacco | TRUFFA

(Di venerdì 12 aprile 2024) I messaggiche coinvolgono Poste Italiane e la presunta mancata consegna di pacchi adi errori nell’sono un esempio comune di phishing mirato a sfruttare le aspettative e le preoccupazioni legate alla ricezione di spedizioni. Questi tipi di truffe si sono moltiplicati, specialmente con l’incremento dello shopping online. Ecco come funzionano e come puoi proteggervi. La: “diche adi unnonindiil” In questi giorni circola un messaggio che dice pressappoco ...

Si distende la strategia italiana in ambito G7 per gestire questo inaspettato e grave fronte bellico, dopo il massiccio attacco iraniano contro Israele. L’obiettivo del governo è quello di essere ...

Contraffazione: reati online, 135 azioni penali e 375 amministrative in 2023 - 2: Non mancano profili fake 'usa e getta' e strumenti di spam, per saturare caselle di posta elettronica. Tra le merci finite sotto sequestro nel corso del 2023 abbigliamento, accessori, calzature, ...

Europee, Calenda: "Cuffaro controlla 200 mila voti Me ne f...": Dura anche la replica di Totò Cuffaro, arrivata a stretto giro di posta dalle parole di Calenda. 'In diversi recenti interventi sulla collocazione della Democrazia cristiana in vista delle prossime ...