Ponciroli | “Milan-Roma? I rossoneri hanno giocato in 10 Leao irritante”

Ponciroli su DDR: “Mi sta piacendo tanto, complimenti a lui e alla Roma” - Fabrizio Ponciroli ha voluto commentare la sconfitta di ieri sera di EL contro la Roma. Sentiamo le sue parole ...ilmilanista

Milan sconfitto dalla Roma in Europa League: Leao sotto accusa - La partita di ieri non è stata una delle migliori per Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha mostrato il suo disappunto dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di fina ...informazione

Teotino duro su Leao: «Con la Roma…" - A circa dieci minuti dalla fine dell'andata dell'eurderby tra Milan e Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, Stefano Pioli ha deciso di sostituire Rafael Leao. Fischi… Leggi ...informazione