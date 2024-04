Pigiama party di addio al nubilato per Roberta Morise | all’ottavo mese di gravidanza

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mancano più di 4 mesi alle nozze died Enrico Bartolini, e poco più di uno alla nascita del loro primo figlio. Per questo, la conduttrice di Linea Verde, in compagnia delle sue più care amiche, ha deciso di festeggiare l’alora, organizzando unall’insegna del divertimento home made, fatto di risate, skin care, pettegolezzi e una dolcissima torta alla panna con la scritta Bride to be (Preso Sposa). Insieme a quelle che saranno le sue damigelle il prossimo 31 agosto, ribattezzate scherzosamente ‘damigiane’,ha passato una serata spensierata, immortalata con alcuni scatti pubblicati poi su Instagram. Pigiami di seta, velo per la futura sposa, occhiali a tema, palloncini, maschere per il viso con la faccia di animali e ...