Pezzotta lancia il programma elettorale | “Il centrosinistra mette le toppe e fa solo propaganda La mia Bergamo del futuro fa rima con giovani”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024). Quarantaquattro pagine scritte di suo pugno, per un lavoro di sintesi che racconta la visione della suadel. La città della quale si dichiara innamorato, quella per la quale ha scelto dirsi in gioco e scendere in campo. Andrea, candidato del centrodestra per le amministrative dell’8 e 9 giugno,il suoe lo fa alla presenza dei segretari cittadini che compongono la coalizione, Arrigo Tremaglia di Fratelli d’Italia, Alessandro Carrara della Lega, Stefano Lorenzi di Forza Italia e il capolista azzurro Carlo Saffioti. “Non sono un politico di professione, ho deciso di accettare per puro spirito di servizio verso la città che amo, che mi ha dato tanto nel corso degli anni e alla quale ...