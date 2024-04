Perché Scamacca non gioca titolare in Nazionale nonostante la crisi dei centravanti di Spalletti

Atalanta leggendaria: 3 - 0 al Liverpool. Gasperini: 'Risultato straordinario': ...occasione per i bergamaschi ma Pasalic non riesce a concludere in rete da pochi passi perché il suo ... Atalanta in vantaggio al 38', con Scamacca che da centro area capitalizza nel migliore dei modi un ...

Atalanta, orgoglio Gasperini e prudenza Scamacca per il ritorno: Liverpool, Klopp svela il segreto della Dea: L'eroe di Anfield è Gianluca Scamacca che però preferisce volare basso: " Sono gol preziosi per l'Atalanta, soprattutto, perché l'obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a vincere le ...