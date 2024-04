Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers – probabili formazioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nuno Espirito Santo rinnoverà la conoscenza con l’ex clubquando il suoospiterà una gara di Premier League al City Ground sabato 13 aprile pomeriggio. Non c’è stato nulla che abbia separato queste due squadre quando si sono affrontate quattro mesi fa nel confronto inverso, pareggiando 1-1 al Molineux. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDa quando, a metà marzo, gli sono stati tolti quattro punti per aver violato le regole sul ...

Comunque siano andate le partite di sabato che interessano a Tottenham e Nottingham Forest , ossia Aston Villa-Brentford e Luton-Bournemouth soprattutto, ma anche Everton-Burnley, il tema non cambia ... (infobetting)

Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Nottingham Forest , match valevole per la trentaduesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Gli Spurs vogliono ripartire dopo l’1-1 contro il West Ham e ... (sportface)

Dopo aver mancato la qualificazione alle semifinali di FA Cup perdendo in casa contro il Coventry, il Wolverhampton sembra aver accusato il colpo con un solo punto su nove portato a casa nelle ... (infobetting)

