MotoGP | scatta il fine settimana di Austin con Pecco Bagnaia chiamato subito a rispondere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo due settimane di riposo, torna in scena il Motomondiale. La classe regina si prepara per dare il via al suo terzo appuntamento del Mondiale di2024, ovvero il Gran Premio delle Americhe. Si gareggerà, come ormai tradizione, sullo splendido COTA – Circuit of the Americas di(Texas) per una tappa di capitale importanza. Nella giornata odierna si partirà con le prime due sessioni, una di prove libere e una di pre-qualifiche, che inizieranno a dirci qualcosa di più chiaro sui reali valori in pista. I lavori in pista prenderanno il via alle ore 17.45 italiane (le ore 10.45 texane) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 22.00 si tornerà in azione con 60 minutidecisivi. Il sorvegliato speciale numero uno non potrà che essere Francesco. Il due-volte campione del mondo, ...