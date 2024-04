MotoGP 2024 | diretta Gran Premio delle Americhe Sky Sport NOW TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW .un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del mondialedi.APPUNTAMENTI – Continua la stagionedel Motomondiale, che sbarca ad Austin per il, terza gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 19, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 15.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni diin programma alle 17.40 e alle 21.55. Sabato pomeriggio è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 17.45, mentre alle 21.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 18, la Moto2 alle ...