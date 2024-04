(Di venerdì 12 aprile 2024) Glimilanesi sono scesi inancora un volta per protestare contro “il genocidio a Gaza, ladel merito e lanell’università”. Venerdì 12 aprile una manifestazione organizzata da diversi collettivi ha occupato largo Cairoli, nel centro die di fronte alSforzesco. Nelmob, con striscioni e fumogeni, hanno annunciatonelle prossime settimane: “Occupiamo le nostre scuole per parlare di quello che succede a Gaza, spazi regolari non ci sono mai stati dati. Vogliamo che l’Italia scegli la parte giusta della storia”, hanno gridato di fronte alSforzesco. Glihanno promesso...

Milano , 6 apr. (Adnkronos) - Un palcoscenico allestito in piazza Duomo , a Milano , per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot , il protagonista dell'omonimo musical . Oltre 150 ragazzi , ... (liberoquotidiano)

Milano , 6 apr. (Adnkronos) – Un palcoscenico allestito in piazza Duomo , a Milano , per dare vita ad un flash mob dedicato a Billy Elliot , il protagonista dell’omonimo musical .Oltre 150 ragazzi , ... (calcioweb.eu)

Milano, flash mob degli studenti in Piazza Castello: “Basta repressione a scuola. Faremo nuove occupazioni” - La protesta ha avuto luogo venerdì mattina. Tra i temi principali l’occupazone di Gaza: “Vogliamo che l’Italia scegli la parte giusta della storia” ...ilgiorno

Bce: previsori, stime Pil limate a +0,5% in 2024, alzate a +1,4% in 2025 - Riviste in lieve ribasso le stime su tasso disoccupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Lievi correzioni alle stime elaborate dai previsori della Bce sulla crescita del Pil dell'Eurozon ...ildolomiti

Bce: previsori, stime inflazione invariate a 2,4% in 2024 e 2% in 2025 - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - I previsori della Bce hanno lasciato invariate le prospettive di inflazione dell'Eurozona per l'anno in corso e i successivi. Secondo la Survey of professi ...ildolomiti