Milan-Roma | Compagnoni | “Chukwueze ha cambiato la partita | è mancata…”

Nel finale di Milan-Roma , a detta di Lele Adani , Abraham avrebbe toccato il pallone con la mano . Ma il rigore non è stato fischiato Non il solito Milan ieri sera. I rossoneri di Stefano Pioli hanno ... (dailymilan)

Milan-Roma, De Rossi premia la squadra: l'iniziativa del tecnico - Dopo la vittoria per 0-1 nell'andata dei quarti di finale d'Europa League, la squadra non è tornata nella Capitale per preparare la sfida contro l'Udinese in programma domenica alle ore 18. In mattina ...informazione

Ranking Uefa, l'Italia può avere 6 squadre in Champions se... Ecco cosa deve succedere - Il Milan si inchina alla Roma: Mancini segna l'1-0 e Svilar salva il risultato PAGELLE Atalanta da urlo: 3-0 in casa del Liverpool Roma, Mancini e la bandiera con il topo al derby: la Figc apre ...leggo

Tino Borneo morto, allenava al Milan: stroncato da una malattia fulminante a 51 anni. Ieri l'ultimo striscione a San Siro - No, Tino, così non vale. Come dicevano i difensori che, puntualmente, riusciva ad anticipare in area. Costantino Borneo, per tutti Tino, formidabile bomber di Vis Pesaro e Samb nei primi ...leggo