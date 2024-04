Mattia Lucarelli e Federico Apolloni accusati di violenza sessuale su ragazza americana | pm chiede 3 anni e 6 mesi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano - Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto oggi cinque condanne a 3e 6per i calciatori 23enni del Livorno, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e, e per tre loro amicidinei confronti di una studentessadi 22. I 5 sono a processo con rito abbreviato. I presunti abusi, secondo l'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile, sarebbero avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 a Milano.jr erano stati arrestati, e messi ai domiciliari, a gennaio 2023, e poi, a giugno dello stesso anno, sono tornati in libertà.

