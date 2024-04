LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche | caccia alla top10 ad Austin!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03 Mentre gli ultimi piloti entrano in azione, quelli entrati per primi si lanciano per il giro inaugurale della sessione! 22.02spicciolata sono entrati in azione tutti i protagonisti della classe regina. Si parte! 22.01 Subito in pista i primi piloti per sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione 22.00 SEMAFORO VERDE!LE PRE-DEL GP DELLE!! 21.59 Tutto pronto al COTA! Tra pochi secondi si parte! 21.56 Parte, come al solito, concentrandosi solo sul passo gara, invece, Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, dopo un GP del Portogallo da dimenticare, vuole rifarsi al COTA, ma deve crescere in fretta per evitare rischi. 21.53 Ancora un ottimo inizio per Pedro Acosta, sempre meno rookie e sempre ...