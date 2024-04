(Di venerdì 12 aprile 2024) La regina ha scelto di indossare un completo total pink in occasione della sua ultima apparizione pubblica, un colore viene spesso sfoggiato dalla moglie di Felipe VI.

La passione di Letizia di Spagna per il rosa: look di primavera con tailleur salmone e orecchini a goccia - La regina ha scelto di indossare un completo total pink in occasione della sua ultima apparizione pubblica, un colore viene spesso sfoggiato dalla moglie ...fanpage

Letizia Ortiz, chi cura l’immagine della regina di Spagna - Tra le reali più ammirate d’Europa, Letizia Ortiz oltre ad essere una regina a tutti gli effetti, lo è anche nel campo dello stile e della moda più in generale. Non è però tutto merito della sovrana, ...velvetgossip

L’ultimo saluto: "Ginetta merita il Giovannino" - Monza piange la scomparsa di Ginetta Spreafico Ceriani, storica volontaria, che ha dedicato oltre 40 anni alla solidarietà in varie associazioni della città. La sua passione e generosità lasciano un s ...ilgiorno