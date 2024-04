La nuova Boutique Damman Frères a Torino spinge la città a diventare capitale del tè oltre che del vermouth

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non solodelsta diventanto unadel tè. Dopo le degustazioni di tè al MAO, il Museo di Arti Orientali e all’Accademia delle Scienze sulle tracce di grandi viaggiatori, ha aperto in pieno centro lan Fre?res, il secondo punto vendita esclusivo in Italia dopo quello milanese della prestigiosa Maison francese di te?. Mentre parte la terza edizione del festival dedicato invece al. Una Maison storica Fondata nel 1825, sede a Dreux (dove sta realizzando un nuovo stabilimento da 30mila metri quadri),n Fre?res e? una delle piu? antiche maison di te? francese. E fa parte del Polo del Gusto, la Holding di marche d'eccellenza dell’agroalimentare – con Achillea, Agrimontana, ...