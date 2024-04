La Lazio alza la testa dopo il KO nel Derby | Salernitana schiantata!

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vince 4-1 lacontro laall’Olimpico. Grande protagonista Felipe Anderson. Reazione biancocelesteil KO nelcon la Roma. VITTORIA NETTA ? All’Olimpico, va in scena, anticipo della trentaduesima giornata di campionato. I biancocelesti, conti dal proprio pubblico, vanno a caccia del riscattola cocente sconfitta neldi Roma contro i cugini giallorossi. I campani, invece, aspettano soltanto la matematica retrocessione. Pronti-via esette minuti, lasi porta in vantaggio con Felipe Anderson. L’avvio della squadra di Tudor è aggressivo, tant’è che al 13? è già 2-0 per i biancocelesti: bravissimo l’ex Inter Matias Vecino a battere ...

