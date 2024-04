La Ferrari di Hysaj diventa una trappola di fuoco | lui e il suocero hanno rischiato la vita

Paura per Hysaj , in fiamme la Ferrari da 160mila euro. Forse un difetto di fabbrica . Lo scrive Il Messaggero. Una Ferrari da 160mila euro andata letteralmente in fumo. Domenica scorsa Elseid Hysaj ... (ilnapolista)

Lazio, paura per Hysaj: la sua Ferrari va in fiamme, ecco cosa è successo - Attimi di terrore per il terzino biancoceleste, rimasto intrappolato nella sua auto. Evitata la tragedia: la ricostruzione ...corrieredellosport

Hysaj, in fiamme la sua Ferrari: "Abbiamo scampato il pericolo" - Hysaj, ex calciatore del Napoli, ha vissuto una brutta disavventura che per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori.areanapoli

A bordo della Ferrari che prende fuoco, paura per Hysaj - Tragedia sfiorata per Hysaj. Lunedì sera il biancoceleste era in macchina con il suocero. Al volante della Ferrari recentemente ...noibiancocelesti