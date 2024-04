Kate e la malattia | cosa hanno fatto William e George | “È la prima volta…”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il principee il figlio primogenito,, sono stati avvistati e fotografati insieme allo stadio di Birmingham. Assistevano a una partita dell’Aston Villa. Si tratta della lorouscita pubblica dall’annuncio delladella principessa, il 22 marzo scorso.Leggi anche: “sono in crisi”: l’indiscrezione dopo laIl principe del Galles e suo figlio sono stati visti sorridere e applaudire, mentre festeggiavano la vittoria per 2-1 dell’Aston Villa contro il Lille nell’andata dei quarti di finale della Conference League. L'articolo proviene da The Social Post.

Un silenzio lunghissimo. Le pagine social del Principe William e della Principessa Kate erano rimaste in silenzio per oltre due settimane. Da quel 22 marzo in cui la Kate Middleton aveva annunciato ... (liberoquotidiano)

Se i social sono stati la dannazione dei principi del Galles per due mesi, è da lì che William è ripartito per tentare di ridare un “senso di normalità” perduta al suo “dialogo” con sudditi e ... (ilfattoquotidiano)

Breve storia dei reali che non hanno reso pubblici i loro problemi di salute (prima di Kate Middleton e re Carlo) - Per secoli, i monarchi e gli altri nobili hanno valutato quanto l'annuncio dei loro problemi di salute potesse rendere vulnerabile il loro potere. Kate Middleton e Re Carlo ora hanno cambiato le regol ...vanityfair

William e George, prima uscita dopo l'annuncio di Kate Middleton - Il principe William e il primogenito George sono stati immortalati dai fotografi mentre, allo stadio di Birmingham, assistevano a una partita ...iltempo

William torna in pubblico con il figlio George: il video della prima uscita dopo l'annuncio del cancro di Kate - Sono immagini che restituiscono un momento di tenera normalità quelle che mostrano il principe William allo stadio con il primogenito George per la partita dell'Aston Villa, in pubblico per la prima v ...today