(Di venerdì 12 aprile 2024) "Ilnon può diventare morte". È questo il pensiero dominante all’interno delorganizzato dae Uil che ieri mattina ha attraversato il centro storico di, dalla stazione a piazza Maggiore, e che meglio descrive la rabbia del mondo deldopo la strage di Suviana. Non senza, però, qualche dura polemica sindacale, con Maurizio Landini, segretario dellache ha attaccato frontalmente la: "Loro assenti? Chiedete a chi davanti ai morti ha deciso di non scioperare. Noi vogliamo unire". Luigi Sbarra, segretario, ha risposto a muso duro: "Forse Maurizio è distratto. Ieri laha proclamato 4 ore di sciopero nazionale nel gruppo Enel". Nonostante questo, la risposta di...

Uno striscione con la scritta ‘Adesso basta!‘ apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che si è messo in marcia giovedì mattina nel giorno dello Sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro . ... (ilfattoquotidiano)

Il corteo di Bologna: "La sicurezza sul lavoro è un diritto per tutti". Ma Cisl e Cgil si spaccano - Circa 2mila persono sono scese in piazza dopo la strage di Suviana. Landini attacca Sbarra: "Perché avete deciso di non scioperare". La replica a muso duro: mercoledì stop di quattro ore nelle aziend ...quotidiano

La strage di Suviana è responsabilità dell'assenza di sicurezza sui luoghi di lavoro - Cardinal Zuppi: "La sicurezza non è un costo, non è un lusso ma è un dovere". Il sindaco Lepore chiama Enel, governo e ditte in appalto: "Collaborino con la giustizia". Stefano Bonaccini. "Non si può ...rainews

Lo strazio delle famiglie e l’attesa alla centrale di Suviana diventa orrore: “Hanno trovato papà” - I familiari delle vittime e dei dispersi fuori dalla centrale idroelettrica di Bargi sono stati assistiti dagli psicologi messi a disposizione ...bologna.repubblica