Hockey Una vittoria e un ko per l’under 12 di Bondeno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ iniziato domenica scorsa il campionato nazionale under 12 maschile e l’Hcè sceso in campo a Bologna nei primi due incontri ufficiali. Sconfitta all’esordio con i padroni di casa dell’HT Bologna, con il risultato di 3-1, gol matildeo di Bellodi. Nel secondo incontroper 3-0 con l’HC Pistoia, con importante doppietta dell’esordiente Nicolò Badan. Non è del tutto soddisfatto mister Ghisellini, che avrebbe voluto tutt’altra prestazione contro i padroni di casa, ma che ha apprezzato l’ottimo esordio dei tre esordienti, i fratelli Badan e Salani, certamente i migliori tra le file bondesane. Questi gli atleti scesi in campo: Badan E, Badan N, Bellodi, Fejjaj, Ghisellini, Marega, Mercurio, Pazzi, Salani e Tassi. Il prossimo appuntamento, a Pistoia, il 21 aprile, sarà l’occasione per cercare di ribaltare il risultato.