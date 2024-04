Gualtieri | nell' auto 300 litri di gasolio sospetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Reggio Emilia), 12 aprile 2024 - Hanno tentato di fuggire alla vista dei carabinieri, ma sono stati fermati in breve tempo, quattro uomini a bordo di un’con targa straniera che trasportava oltre 300diin dodici taniche. E’ accaduto a, sull’ex Statale 63. I carabinieri della caserma del paese hanno denunciato i quattro uomini, tutti originari dell’Est Europa con età compresa tra i 27 e i 38 anni, per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali. Il controllo è avvenuto ieri notte. Alla vista della pattuglia dell’Arma, il conducente ha tentato di deviare per evitare il controllo. Non sono passate inosservate le taniche trasportare nel portabagagli, risultate piene di ...