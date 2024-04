Il padre di Giulia Tramontano , la 27enne uccisa dal compagno con il figlio in grembo, rompe il silenzio: “Con il sorriso e la bontà d’animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ... (ildifforme)

All'udienza per il processo contro Alessandro Impagnatiello è stato fatto ascoltare L'ultimo audio di Giulia Tramontano (notizie.virgilio)

Giulia Tramontano, cinque cose che abbiamo scoperto al processo Impagnatiello - Della fine terribile della vita della 29enne incinta sapevamo da mesi, ma il processo al suo assassino reo confesso ha portato alla luce nuovi dettagli sempre più sconvolgenti. Il 27 maggio, nell'anni ...vanityfair

Incinta, uccisa dall’ex. Lui cercava notizie sul delitto di Garlasco e la vita di Stasi in cella - Impagnatiello tradito dalle ricerche sul web, il giorno prima del massacro di Giulia. Secondo l’accusa si informava sui detenuti nel carcere di Bollate. Fatti ascoltare in aula gli ultimi audio della ...ilgiorno

Giulia Tramontano, le lacrime della mamma per il nipotino: «Ti amo Thiago anche se non ti ho conosciuto. Non avrò mai pace» - Un dolore impossibile da cancellare. La perdita violenta di una figlia e di un nipotino, atteso, e mai nato. Loredana Femiano, la mamma di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di ...leggo