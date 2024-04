Giordano | “Il Napoli con Conte può tornare in vetta”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Antonioè intervenuto a Radio Marte durante ForzaSempre. Queste le sue parole: “Si era già avuta percezione di una conversione di parte del tifo organizzato. Tutto questo amareggia molto, perché l’idillio scudetto è durato troppo poco, la città l’ha assaporato meno di quanto avrebbe voluto. Quando si spacca un piatto, non lo si ricompone più o difficilmente lo si incolla. Il passato pesa, ci sono state dichiarazioni per lacerare per diciannove anni, fino alla famosa foto della pace. Non mi sbilancio sulnuto e lascio che ognuno possa esprimere il suo disappunto, anche nelle maniere più sconvenienti”. “E’ chiaro che, quando parte la brocca a qualcuno, parte contro tutti, giornalisti inclusi. Lasciamo che le cose si decantino. Senza forme di retropensiero, senza apparentamenti l’analisi va fatta in modo serio: ...