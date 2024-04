Firmato il patto per la sicurezza Occhi sempre aperti sulle città | Dissuasione di condotte illecite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) PISTOIA Mettere al centro ladei cittadini, contrastare il degrado urbano e prevenire i reati di tipo predatorio. Sono alcuni degli obbiettivi che si prefiggono i "Patti per laurbana", sottoscritti ieri in prefettura a Pistoia durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, presieduta dal prefetto Licia Donatella Messina, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia Luca Marmo e i sindaci di Pistoia e Montecatini, Alessandro Tomasi e Luca Baroncini. La firma dei patti, ispirati al principio della leale collaborazione e a promuovere il rispetto del decoro urbano, potrà consentire ai Comuni (in questo caso Pistoia e Montecatini Terme) di avvalersi delle specifiche risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la ...