Federica Nargi | “Io e Matri dormiamo in due camere separate”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 La rivelazione dell’ex velina al podcast di Diletta Leotta Sono una coppia stabile, coniugata da quasi 15 anni, genitori di due adorabili bambine: formano una famiglia praticamente impeccabile, che non ha bisogno di nulla. Ricchezza, celebrità, fascino, prestigio: nonostante ciò,, ex velina, e Alessandro, ex calciatore di squadre come Milan e Juventus, hanno confessato di dormire in stanze. È stato lo stesso showgirl a svelarlo, ospite del nuovo podcast “Mamma dilettante”, condotto da Diletta Leotta. Tuttavia, non ci sono segni di crisi imminenti: si tratta solo di necessità temporanee legate alle esigenze delle loro piccole. Ti potrebbe interessare anche:COLPISCE ANCORA: ...

