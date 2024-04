Damien Chazelle | ecco quello che sappiamo sul suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ildisarà prodotto da Paramount, la notizia arriva direttamente dal CinemaCon 2024. La casa di produzione decide di puntare ancora una volta sul giovane regista nonostante il flop di Babylon, costato quasi 80 milioni, con un ritorno di poco più della metà. Del progetto non è stato ancora comunicato niente di specifico,solo che l’uscita è prevista per il 2025 e chevi parteciperà come regista e sceneggiatore. Poster di Babylon, fonte: Paramount Picturesha parlato dell’insuccesso di Babylon in un’intervista riportata da Variety affermando: “Babylon non ha funzionato, e per un bel po’ non mi daranno più un budget del genere, di sicuro non per il prossimo. Considerazioni del genere non dovrebbero inficiare la parte ...