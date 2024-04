Dalla nuova tendenze Neutro Glow al ritorno dello skinimalism Le tendenze skincare da conoscere per la prossima stagione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cosa dicono leper la primavera 2024? Ciò che piace sono prodotti cosmetici sempre più semplici e facili da usare, che abbiano una filosofia olistica e mirino a migliorare concretamente la salute, non solo l’aspetto, della pelle. Non solo, spazio anche a formulazioni intelligenti e ingredienti attivi che favoriscano il benessere fisico e mentale. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la pelle X ...

Paura nella tarda mattinata di oggi, 9 aprile 2024, per l'ex campione del mondo di moto classe 125 Andrea Dovizioso , caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini L'articolo ... (firenzepost)

"Un tradimento, giù le mani dal mio prozio, l’Abate Antonio Stoppani". Non usa mezzi termini Fabio Stoppani, 75 anni, pronipote di Antonio Stoppani, geologo, paleontologo, patriota e sacerdote ... (ilgiorno)

"Un tradimento, giù le mani dal mio prozio, l’Abate Antonio Stoppani". Non usa mezzi termini Fabio Stoppani, 75 anni, pronipote di Antonio Stoppani, geologo, paleontologo, patriota e sacerdote ... (ilgiorno)

Commercio e artigianato, Toti “Nuovo patto per l’occupazione” - GENOVA (ITALPRESS) - Aprire un dialogo costante tra Regione, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali per arrivare ad un nuovo Patto per il lav ...italpress

Il 13 aprile esce Eco, la nuova rivista edita da Enrico Mentana e diretta da Tito Boeri - Dal 13 aprile sarà disponibile in edicola e online Eco, la rivista specializzata in economia edita da Enrico Mentana e diretta da Tito Boeri.lettera43

Mattarella: “Dissenso contro il potere caratterizza gli atenei. Non recidere i collegamenti tra università anche se ci sono contrasti tra Stati” - Il “dibattito, la critica e il dissenso sono collegati tra gli atenei di tutti i Paesi, al di sopra dei confini e al di sopra dei contrasti tra gli Stati”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Matt ...ilfattoquotidiano